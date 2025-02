Ondatel Virtus Matera vs Viola Reggio Calabria: 89-73

tabellini in aggiornamento

La Viola esce sconfitta dal Palasassi di Matera con i locali che hanno messo sul parquet tutto quanto l’orgoglio per battere la Capolista ed accedere alla seconda fase che potrebbe farli arrivare sino ai play off. La Partita, valevole per l’11° giornata di Ritorno della Serie B Interregionale (Girone H) ha vissuto di alti e bassi ed è quindi stata decisa solo nell’ultimo quarto di gioco quando i padroni di casa hanno respinto gli assalti Neroarancio.

Il Matera non si è fatto ingabbiare nella tanto temuta difesa press dei reggini. Anzi con una serie di tiri da tre punti ha dato vita ai titoli di coda prima che scadesse il tempo. I 16 punti di differenza sono stati tutti accumulati nel finale e non rispecchiano l’andamento altalenante della gara.

Le motivazioni in campo hanno giocato un ruolo determinate il Matera era costretto a vincere per accedere ai play-in. La Viola ha potuto fare esordire il suo nuovo play maker Francesco Boniciolli. La squadra del Presidente Laganà deve ritrovare la giusta concentrazione per affrontare al meglio la nuova fase del campionato.

Fabrizio Pace