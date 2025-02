Papa Francesco: Giovani coppie non abbiano paura di mettere al mondo figli

(DIRE) Roma, 2 Febbraio – “Oggi in Italia si celebra la Giornata Nazionale per la Vita sul tema ‘Trasmettere la vita, speranza per il mondo’.

Mi unisco ai vescovi italiani nell’esprimere la riconoscenza alle tante famiglie che accolgono volentieri il dono della vita e nell’incoraggiare le giovani coppie a non aver timore di mettere al mondo dei figli“.

Papa Francesco lo dice al termine dell’Angelus in Vaticano. “Saluto il Movimento per la Vita italiano che compie 50 anni. Auguri”, aggiunge il Papa (Ran/Dire) 12:40 02-02-25