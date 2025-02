Reggio Calabria. Quando sarà ultimata la ristrutturazione del muraglione in via Possidonea? I residenti sono molto preoccupati

Facciamo seguito alla segnalazione pervenutaci in redazione da alcuni cittadini residenti sulla via Possidonea di Reggio Calabria, dove sono in corso i lavori di rifacimento del “muraglione”.

Sembra i lavori dell’ultimo tratto siano bloccati da diverse settimane il che procura svariati disservizi alle famiglie che vivono nella zona a causa della mancanza di parcheggio e creano una situazione di pericolo in quanto riducono ovviamente parte della carreggiata che oltretutto di notte ben illuminata. Pare che ci siano stata già 2 incidenti stradali in quel tratto ancora sotto lavori del muraglione.

La segnalazione pervenutaci vuole essere un sollecito per l’Amministrazione Comunale a terminare il lavoro o quanto meno a spiegare il motivo del ritardo della conclusione dei lavori. Così come ci hanno chiesto i solerti cittadini che vivono quel disagio dall’inizio dei lavori lungo una delle vie più trafficate della città, sulla stessa ricordiamo ci sono due grossi Istituti Scolastici.

