Tajani sul malore avuta dal figlio in campo: “è fuori pericolo”

“Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino Calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio“. Ha commentato così il Ministro degli Esteri Italiano la brutta vicenda accaduta al figlio che ha accusato un malore durante una partita di calcio nel campionato Eccellenza al 38′ minuto del primo tempo. Filippo Tajani e la “sua” SSD Ferentino Calcio ARL si trovavano in provincia di Frosinone allo stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano per disputare la 20° giornata di campionato.

La gara con la Polisportiva Città di Paliano è stata interrotta di comune accordo tra le due società, la stessa società sulla sua pagina Facebook ufficiale si rallegra per le migliorate condizioni di salute del giocatore avversario: “Siamo immensamente felici che il ragazzo si senta meglio e gli facciamo il più grande degli in bocca al lupo per una pronta ripresa!“.