Umberto Gira compie 66 anni. Gli auguri dei “suoi” Jumping

“Ci rendiamo conto che siamo fortunati ad averti come coach. Umberto la tua dedizione e il tuo lavoro sono molto apprezzati perché ci metti il cuore. Sei il nostro gigante buono. Da parte dei bambini:

Ettore Errigo “per me Umberto è una cosa preziosa”; Stefano Minniti “Umberto tu sei gentile e buono!”; Davide Amato “Umberto per me sei un amico scherzoso, sorridente e divertente, ti voglio bene!”; Dario Cuzzocrea “Umberto oltre il nostro allenatore è come un papà…ci ha accolti con amore da quando abbiamo iniziato. È simpatico e mi trasmette sempre tante emozioni”; Simone De Lorenzo “Umberto quando sei con me mi sento invincibile. Sono felice di averti come allenatore”; Alexandra e Gabor “Umberto sei fantastico, ci piace quando ci fai allenare e quando corri con noi”; Marrari Antonino “Non vedo l’ora di entrare in palestra per ricevere un sorriso e un abbraccio da Umberto”; Samuel “Umberto… Bravo, simpatico e gentile Caro Umberto, quando sono arrivata mi hai accolto con tanta gioia; Spero che resterai sempre nella nostra squadra così potrai insegnarmi a giocare sempre meglio; Sofia Ola “Ti voglio bene”; Antonio Melchini “Ti ringrazio per avermi DATO uno sport”.

Sono questi solo una parte dei pensieri affettuosi dei ragazzi che fanno parte delle varie formazioni della scuola di basket Jumping di Reggio Calabria che Umberto Gira e la moglie Adele Scopelliti portano avanti da tanti anni ormai con passione, dedizione ed affetto verso i giovani cestisti. Umberto Gira è nel mondo della Pallacanestro, da tanti anni, troppi per contarli, i più grandi lo ricorderanno anche con la maglia della Viola Reggio Calabria.

i tuoi atleti ed i loro genitori