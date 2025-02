WhatsApp. Pronta la terza spunta blu sui messaggi, cosa significherà

Sembra che WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo stia testando l’utilizzo di una terza spunta blu nelle conversazioni delle chat. Sarebbe studiata per aumentare la privacy e la sicurezza degli utenti.

Pare che serva a far capire se qualcuno effettua uno screenshot della conversazione, cioè se qualcuno con cui siamo in contatto cattura l’immagine della chat per leggerla senza “farsi vedere”. La funzione della terza spunta blù è ancora in fase di sperimentale su per utenti che hanno la versione Beta.

Non vi è certezza che sia realmente poi introdotta nelle verso di uso comune ma in base a quanto si legge nelle riviste specializzate in tecnologia e sviluppo app potrebbe arrivare entro fine 2025 e segnerebbe una rivoluzione nel mondo della tutela della privacy a svantaggio dei furbetti.

WhatsApp ha oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili distribuiti in più di 180 Paesi. Fondata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, ex dipendenti di Yahoo, l’app è stata acquisita da Facebook (ora Meta Platforms) nel 2014 per 19 miliardi di dollari, segnando una delle acquisizioni più significative nel settore tecnologico.

