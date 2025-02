Fruit Logistica 2025, l’eccellenza ortofrutticola calabrese in vetrina a Berlino. Gallo: “nuova importante opportunità per le nostre aziende”

Il Made in Calabria sarà ancora una volta protagonista fuori dei confini regionali e nazionali. L’eccellenza della produzione ortofrutticola calabrese sarà presente a Fruit Logistica 2025, il più importante evento fieristico internazionale dedicato al comparto, che si svolgerà a Berlino dal 5 al 7 febbraio prossimi con produttori, distributori e buyer provenienti da tutto il mondo.

Grazie all’azione di promozione e valorizzazione portata avanti dalla Regione Calabria in collaborazione con Arsac, che negli ultimi anni ha contribuito a generare una crescita esponenziale dell’export agroalimentari, le aziende calabresi potranno presentare i loro prodotti di alta qualità a un pubblico internazionale. Presso lo stand della Calabria, situato nella Hall 2.2 – Stand A-21, i visitatori avranno in particolare la possibilità di scoprire e degustare la migliore ortofrutta della regione, dalle Clementine di Calabria Igp al Bergamotto di Reggio Calabria, dal Limone di Rocca Imperiale Igp al Cedro di Santa Maria del Cedro Dop, dal Mandarino tardivo alla Arance bionde e rosse, senza dimenticare il Kiwi verde, giallo e rosso, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, la Patata della Sila Igp ed il Finocchio di Isola Capo Rizzuto Igp. Saranno presenti, quindi, diverse AOP, OP e Consorzi di Tutela e Valorizzazione, impegnate nella promozione dei prodotti tipici regionali.

Il programma è ricco di iniziative e degustazioni: l’area espositiva a marchio Calabria Straordinaria offrirà ogni giorno, dalle 9.30 alle 17.30, un fitto programma di eventi per valorizzare la produzione ortofrutticola regionale, alternando momenti di degustazione a focus tematici sulle peculiarità organolettiche e territoriali dei prodotti.

La tre giorni prevede, tra l’altro, degustazioni e focus sulle peculiarità e caratteristiche organolettiche della frutta e degli ortaggi calabresi, assaggi di prodotti Igp, convegni tematici. Il tutto sarà accompagnato da un’attività di storytelling mirata, con approfondimenti sulle peculiarità territoriali di ciascun prodotto.

“L’obiettivo della partecipazione calabrese a Fruit Logistica – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – è di mettere in risalto l’accattivante offerta ortofrutticola dei nostri territori, associando momenti di degustazione di frutta e ortaggi, in purezza o in combinazioni tipiche della tradizione locale. L’evento rappresenta una nuova importante opportunità per le aziende calabresi di rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali, promuovendo un’agricoltura di qualità fondata sulla valorizzazione delle tipicità locali e sulla sostenibilità”.

Comunicato Stampa – Regione Calabria