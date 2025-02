Il Garante Marziale conferisce encomio a studenti dell’Istituto “Carducci-Da Feltre” di Reggio Calabria

Stamane, nell’aula consiliare della massima assemblea legislativa calabrese, a Palazzo Campanella, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha insignito con un Encomio gli studenti della secondaria dell’Istituto Comprensivo “Carducci – da Feltre” di Reggio Calabria, che a Palazzo Madama sono stati recentemente premiati – unica scuola calabrese – tra i sette progetti vincitori della sedicesima edizione del concorso “Testimoni dei Diritti”.

Il suddetto concorso, bandito annualmente dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, impegna gli allievi delle scuole secondarie di primo grado a riflettere sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Gli studenti, accompagnati dalla dirigente scolastica Sonia Barberi e da alcuni docenti, hanno dapprima visitato la sede del Consiglio Regionale, sotto la guida dell’URP – Ufficio per le pubbliche relazioni – e poi, in aula consiliare hanno incontrato il Garante e il Segretario Generale, avv. Giovanni Fedele.

“I diritti creano la percezione dei bisogni, soprattutto dei più deboli, e costituiscono un fattore culturale di primaria importanza sul piano dello sviluppo della coscienza critica. I ragazzi e le ragazze della “Carducci – da Feltre” si sono contraddistinti a livello nazionale, confermando il loro istituto fra i punti di eccellenza operanti nel territorio calabrese”: ha detto Marziale nel corso del suo intervento. “Questa è casa vostra – ha dichiarato il Segretario Generale Fedele – è la casa di tutti i calabresi, soprattutto dei bambini e degli adolescenti, verso i quali riponiamo la nostra sensibile attenzione per il futuro della nostra terra”. Agli studenti il plauso del presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso