Il Ministro Crosetto riceve il Colonnello Parmitano

“Oggi ho ricevuto il Colonnello dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano per discutere opportunità e sfide dello spazio. Un settore strategico per ricerca, sviluppo e innovazione, in cui l’Italia, grazie anche alla Difesa, rafforza il suo ruolo nella Space Economy. Pronti a consolidare la nostra leadership”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Questo il post sulla pagina ufficiale di X del Ministro della Difesa Italiano dopo l’incontro con l’astronauta italiano dell’ESA/ASI.

Parmitano è stato il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare nello spazio, con una passeggiata spaziale di ben 6 ore e 7 minuti. È stato anche il primo italiano al comando della SSI (Stazione Spaziale Internazionale) nella Expedition 61.

Bart Zag