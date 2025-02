MIMIT, presentato il francobollo dedicato a Invitalia

Urso: “Venticinque anni di attività a supporto delle imprese”

Si è tenuta oggi presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di emissione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-Invitalia.

Il francobollo è stato presentato in occasione dell’anniversario dell’istituzione di Invitalia, l’Agenzia che dal 2000 contribuisce in modo significativo alla crescita del Paese, favorendo lo sviluppo e il rilancio dei territori e delle imprese, attraverso la gestione degli incentivi e l’attrazione degli investimenti e svolge, al tempo stesso, un ruolo significativo nel supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione dei fondi europei e nazionali e nell’attuazione del Pnrr.

All’evento, presenziato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, hanno partecipato il sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesco Soro, e il responsabile Filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti.

“Questo francobollo è importante perché riconosce il ruolo significativo svolto da Invitalia in questi 25 anni. Al contempo, è uno stimolo a fare di più e meglio per accompagnare le imprese, affiancandole nell’utilizzo degli strumenti che lo Stato mette a loro disposizione per affrontare la trasformazione tecnologica e industriale in atto e renderle sempre più competitive a livello nazionale e globale”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso.

“Invitalia compie 25 anni – ha sottolineato Bernardo Mattarella -. Nel 2000, infatti, è nata un’unica Agenzia nazionale con il compito di dare impulso alla crescita del Paese, favorire la competitività delle imprese e dei territori, sostenere i settori strategici e affiancare la Pubblica Amministrazione. In questi anni Invitalia si è impegnata, come partner del Governo centrale e delle amministrazioni locali, nella missione di rendere più efficiente la macchina pubblica, sostenere gli investimenti con particolare riferimento a quelli connessi alle transizioni ecologica e digitale, supportare la trasformazione del sistema produttivo, e, infine, integrare risorse pubbliche e private per una visione di sviluppo condivisa, che sappia accompagnare la crescita delle imprese lungo l’intero ciclo di vita”.

“Attraverso il sostegno a progetti imprenditoriali innovativi, con particolare attenzione ai giovani, all’imprenditorialità femminile, al rafforzamento delle infrastrutture e alla valorizzazione dei territori contribuiamo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare la competitività del Paese”, ha concluso Mattarella.

La vignetta del francobollo riproduce un’illustrazione di Ivan Canu raffigurante una donna con bandiera, allo scopo di celebrare il ruolo che le donne svolgono nella società e nelle realtà lavorative, contribuendo alla crescita e all’innovazione dell’Italia.

Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il francobollo verrà stampato, con l’indicazione tariffaria B, in duecentocinquantamilaventi esemplari.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/mimit-presentato-il-francobollo-dedicato-a-invitalia