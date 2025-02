Minori. Save the Children: ogni anno nel mondo 1 mld vittime violenza

(DIRE) Roma, 3 Feb. – “Il grido di allarme di Papa Francesco oggi, al Summit Internazionale sui diritti dei bambini, è anche il nostro e auspichiamo che il suo messaggio arrivi forte alla comunità internazionale affinché metta in cima all’agenda politica la realizzazione di sistemi di protezione dell’infanzia che garantiscano ai tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze, che vivono in contesti di guerra o colpiti da crisi climatiche, vittime di abusi e sfruttamento, l’accesso ai diritti che spettano loro. Solo così potremo garantire loro una crescita sana, la realizzazione dei loro talenti, l’aspirazione a un futuro libero da violenze, l’ascolto delle loro voci affinché siano agenti di cambiamento e parte attiva della crescita della propria comunità. Perché un mondo che non investe sui bambini, non investe sul proprio futuro”.

Così in una nota Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children, in occasione del Summit Internazionale sui diritti dei bambini in corso oggi a Roma e voluto da Papa Francesco. L’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, sottolinea come circa un miliardo di minori in tutto il mondo ogni anno è colpito dalla violenza, tra cui l’abuso fisico, sessuale, emotivo e l’abbandono, 9 milioni sono vittime di matrimoni forzati e 160 milioni tra i 5 e i 17 anni sono coinvolti a livello globale nello sfruttamento lavorativo, di cui quasi la metà, 79 milioni, costretti a svolgere lavori duri e pericolosi.

Inoltre, nel 2024, circa 103 milioni di bambini in età scolare, ovvero uno su tre, che vivono in 34 dei Paesi classificati dalla Banca Mondiale come in conflitto o fragili, non hanno avuto accesso all’ istruzione, quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni di bambini) nel 2023 viveva in una zona di guerra con una media di 31 bambini mutilati o uccisi ogni giorno, mentre uno su 50 è stato costretto a fuggire, il doppio rispetto a dieci anni fa.

Solo in Italia tra il 2014 e il 2024 sono arrivati via mare, 127.662 minori stranieri non accompagnati (MSNA), sempre più coinvolti nelle migrazioni. Inoltre, nel mondo nel 2023, sono nati più di 17.6 milioni di bambini destinati a soffrire la fame, un quinto in più rispetto al 2013, pari a 1 bambino affamato ogni 2 secondi. (Com/Red/Dire) 11:59 03-02-25

Foto da archivio