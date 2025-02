Reggio Calabria. TIR bloccato in centro. Traffico in tilt

11:30 – Mattinata a dir poco compromessa e “disagiata” per chi si trovava in pieno centro a Reggio Calabria con un TIR che ha bloccato la strada via Tommaso Campanella all’altezza del Teatro Comunale proprio dove si incrocia con la perpendicolare che arriva dal Corso Garibaldi (angolo Banca CREDM per capirsi meglio).

Il mezzo pesante si è bloccato in quanto no è riuscito a effettuare la curva per via delle dimensioni e elle automobili parcheggiate però negli appositi parcheggi. Una di queste è stata anche vistosamente danneggiata. L’intervento degli agenti della Polizia Locale ha deviato il traffico in una stradina adiacente permettendo il lento deflusso dei veicoli. Al momento ore 11:50 la strada è ancora ostruita dal mezzo pesante.

LL