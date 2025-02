Reggio Calabria. Rione Ceci, consegnati i lavori alla ditta

Il Sindaco Falcomatà: «Nascerà un nuovo parco tematico a disposizione di tutta la città»

Il consigliere delegato Merenda: «Un altro quartiere storico che rinasce, così come è stato già per il parco del Rione Marconi. Il parco del Rione Ceci ospiterà installazioni per bambini, percorsi, tanti spazi per lo sport, ma anche per la socialità».

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la “Riqualificazione urbana del Rione Ceci con creazione di aree verdi”, progetto che vedrà la realizzazione di un nuovo spazio pubblico a favore dell’impresa aggiudicataria, IdroTermo Service di Bruno Surace. Alla consegna, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, erano presenti numerosi rappresentanti dell’Amministrazione comunale: il consigliere comunale delegato ai Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda, e ancora il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, i consiglieri delegati Franco Barreca, Pino Cuzzocrea e Giovanni Latella, nonché il responsabile unico del procedimento Antonio Principato.

Con questa nuova iniziativa, la città si prepara a offrire un ulteriore punto di riferimento, puntando sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sulla creazione di aree verdi in grado di arricchire la qualità urbana e sociale della zona. Il progetto, che beneficia di un finanziamento del Piano Operativo Complementare (POC) 2014-2020 per un importo complessivo di 900mila euro, prevede la trasformazione di un’area che era in stato di degrado in un nuovo parco urbano; un “polmone verde” che contribuirà a migliorare la qualità della vita nel territorio. L’intervento sarà caratterizzato da spazi dedicati allo sport, alla socialità e all’inclusività, con l’obiettivo di fornire ai cittadini nuove opportunità di svago, relax e aggregazione.

Il progetto comprende diversi elementi di grande impatto. Tra questi, una zona bar, un’area ludico-ricreativa, un labirinto artistico e uno di siepi, una pista da skate, panchine artistiche, aiuole circolari, nonché campi da calcio e basket, una pista ciclabile e una tensostruttura polifunzionale. Questi interventi si inseriscono in una visione complessiva che mira a creare uno spazio multifunzionale e accessibile per tutte le fasce di popolazione. «Tra un anno, in questo luogo, al posto dell’erba che cresce incolta, ci sarà un altro parco a disposizione dei cittadini di Sbarre e del Rione Ceci – ha spiegato il sindaco Falcomatà – Qui c’erano case minime, baracche che sono state demolite qualche anno fa; oggi, consegniamo i lavori per la creazione di un nuovo parco tematico per tutta la città, che sarà dotato di giostrine accessibili, campi sportivi, playground, una zona ristorazione e tanto verde».

Il consigliere delegato Merenda ha aggiunto: «Un altro quartiere storico che rinasce, così come è stato già per il parco del Rione Marconi. Il parco del Rione Ceci ospiterà installazioni per bambini, percorsi, tanti spazi per lo sport ma anche per la socialità. Sarà un parco multifunzionale, completo di tutto, pensato per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini».