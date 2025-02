Salvataggio di natante con a bordo 130 migranti ieri a largo di Isola di Capo Rizzuto (Kr)

Soccorso a favore di un’unità in difficoltà con a bordo 130 migranti avvenute nella giornata di ieri 2 Febbraio 2025, in area SAR italiana, a circa 90 miglia nautiche a Sud-Est di Isola di Capo Rizzuto (Kr), coordinate dal Centro regionale di soccorso marittimo della Guardia Costiera di Reggio Calabria. Sono state impiegate la motovedetta CP 321 della Guardia Costiera di Crotone e la motovedetta CP 303 della Guardia Costiera di Roccella Jonica.

Le due motovedette, dopo aver raggiunto l’unità in difficoltà, procedevano – in uno scenario operativo particolarmente complesso a causa delle condizioni meteomarine, con vento di circa 30 nodi e onde fino a 4 metri – al trasbordo di tutte le persone presenti a bordo, che venivano successivamente sbarcate al porto di Crotone alle ore 20.00. Le operazioni hanno consentito di trarre in salvo tutte le 130 persone, di cui 74 uomini, 27 donne e 29 minori.

comunicato stampa