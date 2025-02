Aeroporti. Calabria, Assessore Turismo: 2024 anno storico per traffico passeggeri

Calabrese: “Stiamo lavorando molto per rendere la Regione sempre più attrattiva”

(DIRE) Reggio Calabria, 4 feb. – “Il 2024 è un anno storico per gli aeroporti calabresi. Secondo i dati forniti da Sacal nel 2024 il traffico passeggeri negli aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio e Crotone ha superato i 3 milioni. Basti pensare che rispetto al 2023 il sistema aeroportuale calabrese ha segnato un incremento del +7,5% e in particolare l’aeroporto di Reggio Calabria ha ottenuto una crescita del +113,9% divenendo così lo scalo italiano con l’incremento maggiore nel 2024”.

Così l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese che aggiunge: “Questi dati ci spingono a fare sempre di più e sempre meglio e conferma la validità e la lungimiranza della strategia progettuale fortemente voluta dal nostro presidente Roberto Occhiuto.

Un numero crescente di turisti che raggiungono la Calabria non è un caso ma la logica di un sistema virtuoso che sta dando i suoi frutti in termini di flussi turistici e qualità dei servizi”. “Stiamo lavorando molto per rendere la nostra Regione sempre più attrattiva – afferma – e le misure d’intervento, per potenziare i servizi, la qualità ricettiva e un’offerta turistico culturale per tutte le stagioni, generano un flusso interessante di turisti da diversi Paesi.

Basti pensare a tutte le azioni messe in campo e ai progetti che vedono la Calabria meta per un turismo balneare e montano, per un turismo lento ed esperienziale e per un turismo delle radici che, grazie anche al prossimo Giubileo, genererà numeri in continua crescita”.

“In questo quadro positivo per tutta l’economia regionale – conclude Calabrese – arriva anche la dichiarazione del Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, della possibilità di nuove rotte rispetto a quelle già annunciate”. (Mav/Dire) 20:02 04-02-25