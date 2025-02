Agricoltura. Procaccini: a Lollobrigida riconoscimento per battaglie a difesa filiera

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “Per fare battaglie giuste servono le persone giuste! Il riconoscimento assegnato dall’autorevole testata giornalistica internazionale “Politico.eu” al ministro Francesco Lollobrigida, quale più influente ministro europeo dell’agricoltura, sta a significare proprio questo”.

E’ quanto dichiara l’Europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente dei Conservatori al Parlamento europeo. “Che le battaglie per le quali Fratelli d’Italia si batte in Europa, hanno trovato un autorevole interprete capace di fare gli interessi della nostra nazione e tracciare strade virtuose per difendere i prodotti della intera Ue.

Dalla tutela delle eccellenze italiane al buon senso nella disciplina del sistema di etichettatura dei prodotti, il devastante “Nutriscore”, fino alle battaglie per evitare le degenerazioni della carne sintetica prodotta in laboratorio, il ministro Lollobrigida ha saputo fornire direzioni politiche importanti fatte proprie da molti altri Stati della UE nella tutela della strategica filiera agricola. Battaglie per le quali Fratelli d’Italia ha ottenuto il consenso degli italiani e che continueranno a vedere gli europarlamentari di FdI continuare a sostenere le azioni del ministro Lollobrigida”. (Vid/ Dire) 10:10 04-02-25