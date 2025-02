“Carnevale Reggino 2025”. L’Assessore Romeo: «Invitiamo associazioni e enti a contribuire per valorizzare il territorio della nostra città»

L’Amministrazione comunale ha ufficialmente pubblicato la manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali con termine di presentazione fissato per il 10 febbraio alle ore 16:00.Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha ufficialmente pubblicato la manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione degli eventi del “Carnevale Reggino 2025”, con termine di presentazione fissato per il 10 febbraio alle ore 16:00. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico della città, promuovendo le tradizioni locali e coinvolgendo attivamente la comunità. In particolare, si intende favorire l’integrazione sociale e stimolare la partecipazione dei cittadini, con l’ambizione di attrarre anche visitatori e turisti, consolidando così il Carnevale come uno degli eventi più significativi del territorio.

Il Carnevale Reggino 2025 si terrà dal 27 febbraio al 4 marzo e si propone come una manifestazione aperta e inclusiva, coinvolgendo scuole, associazioni culturali, cittadini e turisti. Un obiettivo fondamentale dell’evento è quello di stimolare un processo di rigenerazione urbana e socio-economica,contribuendo a rivitalizzare diverse zone della città. L’Amministrazione intende, inoltre, rafforzare l’identità del territorio dando vita a un “brand” distintivo in grado di attrarre investimenti e di aumentare la visibilità di Reggio Calabria come punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento a livello nazionale e internazionale. «L’obiettivo – ha evidenziato l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo – è dare massima visibilità a chi vorrà contribuire per ricevere più proposte possibili rispetto alle linee di indirizzo stabilite dall’Amministrazione e date all’Ufficio competente, che ringraziamo, poiché in breve tempo ha preparato l’avviso.

Il Carnevale Reggino 2025 si configura come un’importante occasione di festa ma anche come un potente strumento di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale. Con un programma ricco di attività per tutti, si punta a creare degli eventi che possano crescere nel tempo; divenendo una tradizione sempre più radicata e riconosciuta a livello regionale e nazionale».Da qui l’appello: «Invitiamo tutte le associazioni e gli enti che operano in questi settori ad avanzare le proposte per cercare di valorizzare il territorio e il patrimonio culturale della nostra città e animarla durante la settimana del Carnevale». L’avviso degli eventi prevede una serie di iniziative che dovranno Reggio Calabria per tutta la durata del Carnevale. Il 27 febbraio, nel pomeriggio, sono previsti spettacoli di intrattenimento per adulti e bambini lungo il Corso Garibaldi, che si estenderanno da Piazza De Nava a Piazza Duomo.

La serata del 27 febbraio vedrà poi Piazza De Nava come protagonista, con uno spettacolo tematico che includerà effetti speciali, per regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Il 1° marzo la serata sarà allietata da un dj set, balli in maschera e altri spettacoli con effetti speciali; per coinvolgere i partecipanti in un’atmosfera di festa e allegria. Il 2 marzo, invece, la mattinata sarà dedicata ai più piccoli con uno spettacolo speciale a Piazza Duomo che concluderà la tradizionale sfilata in maschera organizzata dalle scuole cittadine. L’avviso richiede inoltre, per tutta la settimana del Carnevale, la presenza di installazioni artistiche, tra cui proiezioni su edifici storici e istituzionali, per creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Le proiezioni sui monumenti storici di Reggio Calabria potranno essere una delle principali attrattive visive, coinvolgendo cittadini e turisti in un’esperienza sensoriale unica. L’obiettivo è rendere l’esperienza del Carnevale ancora più speciale trasformando la città in un grande palcoscenico di colori, suoni e cultura. Foto da archivio

Comunicato Stampa – Comune di Reggio Calabria