Cosenza. Commerciante ferito a colpi arma da fuoco

15:20 – E’ stato ferito a colpi di arma da fuoco pare dopo una lite, vittima è stata un 45enne commerciante, titolare di un negozio di sigarette elettroniche in pieno centro città a Cosenza.

L’uomo pare avesse avuto un diverbio con una cliente ma si sarebbe intromesso una terza persona che avrebbe parato contro il commerciante ferendolo in maniera non seria. I due “clienti” si sarebbero allontanati subito dopo l’accaduto. Su quanto accaduto indagano le Forze dell’Ordine per capire l’esatta dinamica dei fatti.

FMP