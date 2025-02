Dazi. De Meo (FI-PPE): evitare guerre commerciali, Europa sia competitiva

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare una guerra commerciale che sarebbe dannosa per tutti. L’Europa deve agire con determinazione, tutelando i propri interessi senza perdere la fiducia in sé stessa e nel proprio ruolo all’interno dello scenario globale”, afferma l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo. “Condivido pienamente la posizione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui la chiave per affrontare questa situazione è rendere il nostro sistema economico più competitivo, abbattendo i costi di produzione e semplificando la burocrazia. Non possiamo permettere – prosegue De Meo – che le nostre imprese subiscano scelte sbagliate o poco ponderate. La nostra priorità deve essere un’Europa forte e autorevole, capace di dialogare con gli Stati Uniti per favorire investimenti e scambi commerciali, senza rinunciare alla tutela delle nostre aziende”, conclude De Meo. (Vid/ Dire) 09:24 04-02-25