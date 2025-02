Incidente stradale in A14 ad Ancona

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 4.45 lungo l’autostrada A14, al km 221 tra i caselli di Ancona sud e Ancona nord, per un autoarticolato che bloccava interamente la carreggiata.

La squadra VVF sul posto, appurato che l’autista era già stato preso in cura dal personale del 118, ha messo in sicurezza il mezzo utilizzando dei cavi d’acciaio, per poi liberare la corsia di emergenza per far defluire il traffico. Intervenuta la Polizia autostradale e società autostrade. La carreggiata nord è stata chiusa completamente per circa 1 ora e mezza per poi riaprire solo la corsia di emergenza.

