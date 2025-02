MO. Trump: Gaza è un inferno, non si può vivere: serve un altro luogo

Su reinsediamento palestinesi: 4 o 5 aree in Egitto o in Giordania

Roma, 4 Feb. – “Perché dovrebbero tornare a Gaza? E’ un inferno, uno dei luoghi più sciagurati della Terra”. Così il presidente americano Donald Trump, esponendo un piano per il “reinsediamento” dei palestinesi che vivono nella regione.

Le dichiarazioni sono state rese alla Casa Bianca durante un incontro con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, rispondendo a domande dei giornalisti. “Con denaro di altri Paesi che vogliono finanziare qualcosa in Giordania o in Egitto si possono costruire non una ma quattro o cinque aree, con alloggi di gran qualità e una bella città, dove si possa vivere e non morire” ha detto Trump. “Perché Gaza è una garanzia di morte”. (Vig/Dire) 23:17 04-02-25