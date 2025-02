Tumori, CReI: unità specialisti per prevenzione, diagnosi e cura

(DIRE) Roma, 4 Feb. – ‘Uniti dall’unicità’: questo il tema del World Cancer Day 2025, giornata in cui tutti i sistemi sanitari, i cittadini, i pazienti e le società sono chiamati a riflettere sugli obiettivi da raggiungere per vincere la sfida complessa e sempre più numericamente vasta che ci portano le neoplasie. Il Collegio dei Reumatologi Italiani-CReI plaude alla scelta del tema perché sempre più convinto che soprattutto in ambito oncologico sia necessario un approccio unitario, una visione capace di assicurare una presa in carico globale e olistica, non separata da visioni specialistiche.

“Anche i reumatologi sono in prima linea nella lotta contro i tumori”, sottolinea Severino Martin Martin, presidente CReI, “perché le relazioni tra le due patologie sono ormai riconosciute ed è documentata l’associazione fra alcune malattie reumatiche ed un’aumentata incidenza, rispetto alla popolazione sana, di carcinomi e linfomi. Non a caso da oltre due anni i reumatologi CReI, per iniziativa di Daniela Marotto e con il suo coordinamento, hanno avviato insieme ad un team di oncologi capeggiato da Antonio Giordano, il primo gruppo di studio internazionale di Onco-Reumatologia”.

Il World Cancer Day 2025 esprime una chiara visione di sistema sulle patologie oncologiche: ogni persona è unica; ogni paziente è unico; ed, a suo modo, ogni neoplasia è unica perché investe la persona, la sua vita, i suoi affetti, il suo futuro, la sua speranza di vita in modo distintivo e non replicabile. “L’unità nell’unicità è una visione etico-professionale innovativa che ci provoca profondamente, anche perché ha un fortissimo impatto organizzativo- precisa Severino Martin Martin – L’unità degli specialisti per assicurare prevenzione, diagnosi e cura, è la via su cui intendiamo come reumatologi impegnarci con sempre maggior dedizione e convinzione. Oggi è fondamentale un approccio che privilegi la collaborazione specialistica. Ed il Ssn ed i pazienti ne potranno godere da subito i benefici”. (Com/Red/ Dire) 10:11 04-02-25