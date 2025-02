Stili di vita sani: Chiave per prevenire i tumori, secondo l’AIOM

Uno stile di vita corretto rappresenta un potente strumento di prevenzione contro diversi tipi di tumore, ma questo aspetto fondamentale è ancora troppo spesso ignorato, secondo l’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Un esempio significativo è l’obesità: in Italia ci sono circa 4 milioni di persone obese, ovvero il 10% della popolazione adulta. Sono ben 12 i tipi di cancro associati all’eccesso di peso.

Secondo i dati diffusi dall’AIOM in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, nel 2024 sono state registrate 390.100 nuove diagnosi di tumore. Questo dato allarmante mette in luce l’importanza di intervenire sui fattori di rischio modificabili attraverso uno stile di vita più sano. Tra gli adulti italiani, quasi il 60% consuma alcol, il 33% è in sovrappeso, il 10% è obeso, il 28% conduce una vita sedentaria e il 24% è fumatore.

L’AIOM sottolinea come adottare abitudini più salutari possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori. Una dieta equilibrata, l’attività fisica regolare e l’astensione dal fumo e dall’alcol sono elementi chiave per una vita più lunga e sana. Studi condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano che fino al 30% dei casi di cancro potrebbe essere evitato grazie a cambiamenti nello stile di vita.

Questi dati evidenziano l’urgenza di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e di promuovere programmi educativi per incoraggiare comportamenti più salutari. L’impegno delle istituzioni sanitarie e delle associazioni come l’AIOM è cruciale per diffondere la consapevolezza e supportare la popolazione nel percorso verso un miglioramento della salute pubblica.

