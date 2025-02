Traffico in corsia preferenziale: smantellata la rete di narcotrafficanti franco-spagnola

Una sofisticata rete di narcotrafficanti che contrabbandava grandi quantità di stupefacenti tra Spagna e Francia è stata smantellata in seguito a una grande operazione di polizia. L’operazione CABRAS, guidata dalla Gendarmeria francese sotto la supervisione della Giurisdizione interregionale specializzata (JIRS) di Rennes, ha preso di mira un’organizzazione criminale responsabile dell’importazione di resina di cannabis, cocaina e droghe sintetiche in Francia attraverso la Spagna.

L’indagine ha scoperto un’organizzazione altamente strutturata che utilizzava metodi sofisticati per trasportare e nascondere la droga. I trafficanti operavano da una base logistica nel sud della Spagna, dove immagazzinavano e preparavano le spedizioni di droga prima di introdurle di nascosto in Francia. Il loro modus operandi si basava su convogli con veicoli di testa e di trasporto dotati di scomparti nascosti per contrabbandare la droga ed eludere il rilevamento. Per proteggere ulteriormente le loro operazioni, la rete utilizzava tattiche di controsorveglianza e cambiava frequentemente percorsi e veicoli.

Il 27 gennaio, un’operazione coordinata delle forze dell’ordine ha portato all’intercettazione di uno di questi convogli di droga al suo arrivo in una proprietà nella regione francese del Morbihan. La gendarmeria francese ha arrestato i tre autisti e il leader regionale del sindacato, che era lì per supervisionare la consegna. Contemporaneamente, sono state condotte perquisizioni domiciliari in Francia e Spagna, con conseguente arresto dei due sospettati che guidavano la rete e la raccolta di prove significative contro il gruppo.

L’operazione, condotta in stretta collaborazione con le autorità spagnole, ha portato all’arresto di 24 persone e al sequestro di 151 kg di droga, tra cui cocaina, droghe sintetiche, resina di cannabis e cannabis in foglie, per un valore di mercato stimato in 2,5 milioni di euro.

Europol ha supportato l’indagine fornendo competenze analitiche per mappare la struttura del sindacato, identificare i principali attori e tracciare le rotte del contrabbando. Europol ha anche coordinato la condivisione di intelligence e finanziato l’invio di ufficiali francesi in Spagna per facilitare la cooperazione transfrontaliera. Il giorno dell’azione, Europol ha inviato esperti in Francia e Spagna per garantire lo scambio di informazioni in tempo reale tra le autorità di polizia coinvolte.

Eurojust ha supportato le autorità giudiziarie durante le indagini e ha predisposto i mandati di arresto europei e gli ordini europei di indagine eseguiti nel corso dell’operazione.

