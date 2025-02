Turismo, Santanchè incontra omologo Giordania: “Insieme per rafforzare rapporti e cooperazione”

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato Lina Mathhar Hasan Ennab, sua omologa del Regno Hashemita della Giordania in visita in Italia in occasione della mostra “Giordania: l’alba del Cristianesimo” organizzata in occasione del Giubileo presso il Palazzo della Cancelleria a Roma ed inaugurata oggi alla presenza della Regina Rania.

Cooperazione, sicurezza, formazione, riforma delle guide turistiche, intelligenza artificiale e Giubileo, sono state le principali tematiche al centro dell’incontro, svoltosi nel pomeriggio di oggi presso la sede del Ministero del Turismo.

“Un’occasione – ha dichiarato il ministro Santanchè – per rafforzare i rapporti con la Giordania, che negli ultimi anni ha visto l’Italia come prima Nazione europea per provenienza degli arrivi, e per ribadire l’impegno a collaborare soprattutto alla luce di un contesto geopolitico molto delicato come quello attuale. Il turismo è un ponte di pace e noi dobbiamo essere capaci di sfruttarne le potenzialità perché il turismo favorisce la conoscenza fra i popoli ed insegna a stare insieme”.

L’incontro si è concluso con l’obiettivo di lavorare insieme all’ammodernamento dell’accordo fra le due nazioni in campo turistico per favorire scambi di buone prassi su nuovi temi quali intelligenza artificiale e guide turistiche.

fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/incontro-giordania-040225/