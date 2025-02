Turismo. (Wilson) Ryanair: cresce chi toglie tassa addizionale

Il CEO al Parlamento UE: “Bene modella Calabria, Abruzzo e Friuli”

(DIRE) Bruxelles, 4 feb. – “Non è un segreto che le regioni che hanno rimosso la tassa addizionale comunale sul trasporto aereo sono quelle che hanno vissuto la crescita maggiore nel turismo: hanno fatto bene la Calabria, l’Abruzzo e il Friuli-Venezia Giulia”.

Lo ha dichiarato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, a margine dell’evento organizzato dall’eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi al Parlamento europeo sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico della regione Calabria.

“Il rapporto Draghi sulla competitività – ha detto Wilson – chiede di ridurre la burocrazia e sbarazzarci di molte norme: è quello che la Calabria ha fatto e che ci permette di raggiungere quasi 3 milioni di passeggeri all’anno che visitano la regione”.

Secondo il CEO di Ryanair, “Non abbiamo tempo per aspettare 10 o 15 anni per lo sviluppo di grandi infrastrutture: facciamo il nostro lavoro non solo per i turisti, ma per le piccole imprese, per la mobilità delle persone che viaggiano per farsi curare negli ospedali del Nord o per andare a trovare parenti e amici”, ha aggiunto Wilson.

“È come se avessimo portato la regione alle porte di Milano o Roma, e non vediamo il motivo per cui dovremmo smettere di investire in Calabria”, ha detto ancora prima di partecipare all’evento e presentare le nuove rotte di collegamento aereo tra gli scali calabresi e importanti mete europee.

“Approfondire temi centrali come il marketing territoriale, le infrastrutture strategiche e le possibilità di sviluppo economico rappresenta certamente una grande opportunità per rafforzare il posizionamento della Calabria come destinazione d’eccellenza in Europa”, ha affermato l’eurodeputata di Forza Italia, Giusi Princi, che ha promosso l’evento.

Presenti anche il presidente della Camera di Commercio Belga-Italiana, Fabio Morvilli, il segretario generale del Parlamento europeo, Federica Favi, il commissario europeo per i giovani e la Cultura, Glenn Micallef. (Pis/Dire) 18:40 04-02-25