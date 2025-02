Aeroporti. 220 mln passeggeri all’anno e 3,8% PIL, oggi in Italia è Airport Day

(DIRE) Roma, 5 Feb. – Oggi, ha sottolineato Di Palma, “abbiamo superato i numeri pre-Covid ma gli analisti collocavano questi numeri al 2028, vuol dire che in Italia siamo in anticipo di tre anni sulle previsioni degli economisti. Una ‘ripartenza rock’ dopo la pandemia, il cui impatto credo di essere stato l’unico ad averla paragonata alle Torri Gemelle, che è stata l’idea portante dell’ENAC in questi anni e che poi ha permesso al Governo di sviluppare delle politiche keynesiane”.

Per il presidente dell’ENAC “il vero patrimonio settore sono lavoratori e grazie intervento governativo da noi sistema a differenza altri paesi non è stato disarticolato. Trasporti aereo finalmente si riconosce essere motore sviluppo paese e territorio. “Ogni volta che investiamo in capacità aeroportuale incrementiamo del 10% la capacità delle imprese italiane di esportare”, ha evidenziato Ricci.

E l’export “è quello che ha consentito in questi anni di consumi interni non brillanti di continuare a far crescere il PIL. Oggi il rimbalzo del turismo è andato oltre le aspettative, e noi come Sace abbiamo intensificato gli investimenti: nell’ultimo anno abbiano investito in tre aeroporti, Bergamo, Toscana e Verona per ampliare le capacità di piste e terminal, e in due anni abbiamo rilasciato 80 miliardi di euro di garanzie grazie a cui sono stati realizzati 220 miliardi di euro di opere.

Ogni euro pubblico rappresentato da SACE ha generato tre volte l’ammontare di investimenti sul suolo italiano, e parliamo di infrastrutture che migliorano l’interconnessione del Paese”. Per Confindustria, ha spiegato Destro, “il sistema aeroportuale non è solo una componente del settore trasporti, ma è di per sé un settore strategico per l’economia, il turismo e la competitività italiana nel mondo.

Un euro investito in aeroporti ne genera 3,2 per il sistema Paese: sono numeri che evidenziano l’importanza del sistema per l’interscambio commerciale e la mobilità internazionale”. Proprio per questo, ha chiosato Destro, “stiamo creando come Confindustria un osservatorio permanente dei flussi di persone e merci per dare valenza a quello che sta accadendo e studiare tutti insieme una strategia per gli aeroporti e la mobilità che sia più efficiente, efficace e sostenibile”. (Mgn/ Dire) 12:09 05-02-25 (foto da archivio)