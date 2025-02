Brunetta: importante intervenire su stili di vita

La nota del presidente del CNEL in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare

“La prevenzione degli sprechi alimentari rientra negli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e in particolare nel Goal 12, volto a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. È una dimensione in cui si intersecano le tre sfere chiave dello sviluppo sostenibile: economica, ambientale e sociale. Gli ambiti su cui poter agire per contrastare un fenomeno così rilevante su scala globale sono molteplici, ma di grande importanza è intervenire sugli stili di vita.

Su questo il CNEL sta lavorando a un’iniziativa legislativa specifica. Un corretto stile di vita non è solo funzionale alla salute e al benessere di chi lo pratica ma è anche una leva per combattere la cultura dello spreco e dare un concreto contributo alla lotta contro la povertà”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

