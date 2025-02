Coppa Italia. Atalanta-Bologna: 0-1

Vittoria “secca” del Bologna per 1-0 ieri notte. La partita si è svolta al Gewiss Stadium di Bergamo e ha visto il l’undici del Bologna avanzare alle semifinali della Coppa Italia.

Il gol decisivo, per gli uomini di mister Italiano, è stato segnato da Castro all’80’ minuto, su una punizione di Lykogiannis. Castro, entrato dalla panchina, ha colto al volo la palla e ha messo la testa per segnare il gol della vittoria. L’Atalanta ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a pareggiare. La Dea al fischio finale si deve arrendere ed uscire di scena dalla competizione.

Adesso il Bologna attenderà di affrontare il 26 Febbraio, nel prossimo turno di Coppa Italia, la vincente dell’incontro tra Juventus ed Empoli.

Bart Zag