Dazi. Salvini: USA fanno interessi americani, Europa accia quelli europei

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Non dobbiamo, a proposito di libero mercato, aver paura se gli Stati Uniti fanno gli interessi americani e se la Cina fa gli interessi cinesi: forse sarà giunto il momento che l’Europa faccia gli interessi europei. Non dobbiamo, a proposito di libero mercato, aver paura se gli Stati Uniti fanno gli interessi americani e se la Cina fa gli interessi cinesi: forse sarà giunto il momento che l’Europa faccia gli interessi europei.

Perché se dall’aria torno sulla terra, se penso alla demenziale politica di distruzione del settore dell’automobile portata avanti dalla miopia delle normative europee, il problema allora non sono i cinesi che ci vendono le auto elettriche o gli americani che dicono stop al Green Deal, il problema è qualcuno che ha deciso di bombardare un settore che per l’Italia, per la Francia e per la Germania era un core business”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a Roma alla conferenza stampa di presentazione dell’Airport Day in corso oggi in Italia, organizzato da Assaeroporti. Per Salvini, quindi, “più che aver paura di dazi paventati, e avremo penso anche le possibilità diplomatiche di evitare danni per il nostro Paese, spero che quello che sta accadendo a Washington e a Pechino renda edotta Bruxelles che faci del male da soli non aiuta l’ambiente”. (Mgn/ Dire) 13:01 05-02-25