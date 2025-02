Energia. Transizione, Cattaneo (FI): da ideologia conseguenze negative per occupazione

(DIRE) Roma, 5 feb. – “L’Europa ha affrontato la transizione verso l’auto elettrica in modo troppo precipitoso, senza considerare gli effetti sull’economia e sulla manifattura automobilistica. La dipendenza dal litio cinese e il ciclo di vita inquinante delle batterie dimostrano come questa soluzione non risolva completamente il problema, soprattutto se l’energia utilizzata deriva ancora dagli idrocarburi.

Il cambiamento climatico è una realtà pericolosa, ma la responsabilità dell’inquinamento globale ricade soprattutto su paesi come Stati Uniti, Cina e India.

L’Europa deve proseguire con la transizione energetica, ma in modo equilibrato, proteggendo i posti di lavoro nel settore automobilistico e nei relativi settori di supporto. Per raggiungere obiettivi climatici realistici, è necessario includere fonti energetiche come il gas e soprattutto il nucleare, che rappresenta la soluzione più efficace per ridurre le emissioni di CO2.

L’ideologia pura può portare a conseguenze negative per l’occupazione e la stabilità sociale. Dobbiamo quindi adottare un approccio pragmatico e inclusivo nella transizione energetica”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, nel corso della trasmissione Restart. (Com/Ran/Dire) 15:02 05-02-25