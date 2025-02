Mozilla presenta Firefox 135: nuove funzionalità, sicurezza potenziata e integrazione avanzata

Mozilla ha rilasciato la versione finale del browser web Firefox 135 per tutte le piattaforme supportate, inclusi Linux. Tra le principali novità di questo aggiornamento spicca il supporto per il packaging XZ dei binari Linux, che offre una decompressione più rapida e riduce le dimensioni dei file, facilitando l’integrazione con le distribuzioni moderne.

La nuova versione introduce anche la possibilità di chiudere solo la scheda corrente su Linux e macOS quando si utilizza il comando “Esci” con più schede aperte, offrendo agli utenti una gestione più flessibile delle sessioni di navigazione.

Firefox 135 implementa inoltre nuove misure di sicurezza per impedire ai siti web di sovraccaricare la cronologia di navigazione. In particolare, previene l’invio di spam attraverso numerose visite consecutive in un breve lasso di tempo, proteggendo così le prestazioni del browser e la privacy dell’utente.

Un’altra modifica significativa riguarda la voce del menu contestuale accessibile con il tasto destro del mouse: la precedente opzione “Copia senza monitoraggio del sito” è stata rinominata in “Copia collegamento pulito”. Questa funzionalità, ora utilizzabile anche sui collegamenti di testo semplice, permette di copiare link privi di parametri di tracciamento, contribuendo a una navigazione più sicura e rispettosa dei dati personali.

Oltre a queste innovazioni, Firefox 135 offre numerosi miglioramenti in termini di performance, stabilità e compatibilità con gli standard web più recenti. L’aggiornamento include anche diverse correzioni di bug e ottimizzazioni, garantendo un’esperienza di navigazione più fluida e affidabile.

Firefox ha intensificato i suoi sforzi per implementare una serie di misure di sicurezza innovative, volte a proteggere gli utenti nel vasto panorama del web. Ecco un approfondimento sulle recenti implementazioni:

Protezione Antitracciamento Avanzata (Enhanced Tracking Protection) di Default: Immagina di avere un ombrello invisibile che ti protegge dagli sguardi indiscreti. Questa funzione blocca automaticamente i tracker noti, impedendo a inserzionisti e terze parti di seguire i tuoi movimenti online e costruire profili basati sulle tue abitudini di navigazione. Total Cookie Protection: Questa tecnologia isola i cookie all’interno del sito dove sono stati creati. È come se ogni sito avesse il suo contenitore separato, impedendo ai cookie di comunicare tra loro da siti diversi e quindi prevenendo il tracciamento cross-site. Modalità Solo HTTPS (HTTPS-Only Mode): Navigare senza HTTPS è come inviare lettere per posta senza busta. Questa modalità forza tutte le connessioni ad utilizzare il protocollo criptato HTTPS, garantendo che le informazioni scambiate siano protette da occhi indiscreti. Blocco dei Download Non Sicuri: Firefox identifica e blocca i download provenienti da connessioni non sicure (HTTP) all’interno di pagine sicure (HTTPS), contrastando un vettore comune di malware che sfrutta download misti per infiltrarsi nei sistemi degli utenti. DNS over HTTPS (DoH): Tradizionalmente, le richieste DNS non sono criptate, un po’ come parlare a voce alta in una stanza affollata. DoH cripta queste richieste, impedendo a terze parti di intercettare o manipolare la tua navigazione verso siti web. Blocchi per Fingerprinting e Cryptomining: Firefox blocca attivamente gli script che cercano di rilevare l’impronta digitale del tuo dispositivo o di utilizzare le tue risorse per il mining di criptovalute senza il tuo consenso, proteggendo sia la tua privacy che le performance del tuo sistema. Integrazione con Firefox Monitor: Questo servizio ti avvisa se le tue credenziali sono state coinvolte in violazioni di dati pubblicamente note, permettendoti di agire tempestivamente per proteggere i tuoi account. Gestore di Password Migliorato con Avvisi di Violazione: Oltre a conservare in modo sicuro le tue password, Firefox ora ti notifica se utilizzi credenziali che sono state compromesse, suggerendoti di aggiornarle. Isolamento dei Processi e Sandboxing Avanzato: Simile a mettere ogni scheda in una scatola isolata, questa tecnica limita l’accesso ai dati sensibili e riduce l’impatto potenziale di eventuali vulnerabilità o exploit. Politiche Più Rigorose per le Estensioni: Mozilla ha implementato controlli più severi sulle estensioni del browser, verificando accuratamente il codice e limitando le autorizzazioni richieste per prevenire comportamenti malevoli. Protezione Contro Attacchi di Phishing e Malware: Utilizzando liste di siti malevoli in tempo reale e tecniche di apprendimento automatico, Firefox avvisa gli utenti quando stanno per visitare siti potenzialmente pericolosi che potrebbero rubare informazioni personali o infettare il sistema. Controlli Avanzati sulla Privacy: La sezione dedicata nella barra degli strumenti consente un accesso rapido alle impostazioni sulla privacy, permettendoti di gestire facilmente cookie, permessi e dati del sito. Autenticazione Web (WebAuthn): Supporta metodi di autenticazione sicuri come le impronte digitali o chiavi di sicurezza FIDO2, riducendo la dipendenza dalle password tradizionali e migliorando la sicurezza degli accessi. Supporto per Techniche di Isolamento delle Reti (Network Partitioning): Questa funzione contrasta tecniche avanzate di tracciamento come il “cache probing”, assicurando che le risorse web siano isolate per ogni sito visitato.

Mozilla non solo implementa queste funzionalità, ma promuove attivamente una cultura della sicurezza e della privacy digitali. L’approccio open-source permette alla comunità globale di esperti di sicurezza di contribuire e verificare il codice, migliorando continuamente le difese del browser.

Bart Zag