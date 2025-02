Nel Vostro nome costruiamo il Domani. Questo lo slogan scelto dal Comitato 10 Febbraio per il Giorno del Ricordo 2025

“La frase è un doveroso omaggio ai Martiri delle Foibe – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – infatti, sullo sfondo del manifesto realizzato per l’importante celebrazione, sono riprodotti i nomi degli italiani deportati da Gorizia, moltissimi dei quali non tornarono più a casa. Inoltre, è un messaggio di speranza per costruire un futuro migliore, nel nome dei 20mila italiani massacrati nelle foibe dai comunisti jugoslavi.

Il manifesto è stato inviato ai nostri iscritti di tutta Italia – ha concluso Olmi – che saranno di supporto e stimolo alle amministrazioni comunali nell’organizzazione delle cerimonie del Giorno del Ricordo.”

Comitato 10 Febbraio