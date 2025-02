Reggio Calabria: espulso un Imam irregolare sul territorio nazionale

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha denunciato in stato di libertà e contestualmente espulso un 36enne di nazionalità marocchina, predicatore islamico, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Nei giorni scorsi, il personale della DIGOS della Questura reggina, all’esito di attenta attività di monitoraggio, ha accertato la presenza in città di un cittadino marocchino, giunto a Reggio Calabria in veste di Imam in occasione della celebrazione della festività del Ramadan 2024, con un visto per motivi religiosi di 45 giorni.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti della DIGOS hanno consentito di accertare che l’uomo, dopo aver abbandonato l’Italia, vi aveva fatto rientro prima della scadenza del visto, per fermarsi nel centro reggino oltre la durata consentita.

Dopo aver individuato il soggetto, lo stesso è stato sottoposto a controllo in strada da personale della Polizia di Stato. L’uomo, compiutamente identificato, ha espresso la volontà di non richiedere protezione internazionale e pertanto, accertata l’irregolarità sul territorio nazionale, il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria ne ha disposto, con decreto, l’espulsione dall’Italia con accompagnamento alla Frontiera Aerea di Roma Fiumicino.

All’esito della convalida presso il Giudice di Pace di Reggio Calabria, il predicatore è stato rimpatriato con volo di linea Roma – Marrakech, con un servizio di accompagnamento espletato da personale della DIGOS.

Comunicato stampa – Questura di Reggio Calabria