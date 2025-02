Rugby. Sei Nazioni, FIR e Roma Capitale aprono le porte agli studenti

(DIRE) Roma, 5 feb. – In occasione del 25° anniversario del ‘Torneo 6 Nazioni’ a Roma, l’assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, ha deciso di stanziare un contributo straordinario per coinvolgere le studentesse e gli studenti degli istituti primari e degli istituti secondari, di primo e secondo grado.

Il progetto prevede la partecipazione di tutte le scuole comunali del territorio capitolino attraverso specifiche promozioni e attività sportive e formative che termineranno il 15 marzo 2025, sia nei plessi e sia all’interno del parco del Foro Italico. In particolare, 6000 alunni avranno accesso alle tre partite che disputerà la Nazionale Italiana all’Olimpico: l’8 febbraio con il Galles, il 23 febbraio contro la Francia ed il 15 marzo contro l’Irlanda. Ci saranno poi particolari promozioni per consentire ad altri studenti, compresi i loro genitori, di acquistare i biglietti a prezzi scontati.

Verranno poi realizzati dei gadget da distribuire negli istituti e verranno ideati degli spazi per fare delle attività ludico ricreative per gli studenti. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere in tutta la città il “Sei Nazioni’, un evento internazionale molto prezioso per la città dal punto di vista sociale, sportivo, turistico, economico e promozionale.

“Abbiamo voluto coinvolgere le scuole di Roma perché il rugby è la disciplina sportiva che più di ogni altra incarna e trasmette i valori più alti e nobili dello sport, come il rispetto dell’avversario e delle regole, la correttezza e la lealtà. Aspetti che sono imprescindibili nella vita quotidiana.

Vogliamo quindi che tutti gli studenti, oltre che assistere a uno spettacolo sportivo e di intrattenimento indimenticabile, crescano con l’esempio dei campioni del rugby. Ringrazio la Federazione con cui da anni collaboriamo con entusiasmo per rendere ogni anno sempre più il Sei Nazioni un appuntamento unico, in campo e fuori, con iniziative per coinvolgere tutta Roma”, dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

“Roma Capitale è un partner istituzionale a cui ci lega una lunga e proficua collaborazione, che ha sempre avuto nella promozione del rugby e delle sue impareggiabili doti formative l’obiettivo principale. Mi sono avvicinata a questo sport come madre di un giovane rugbista, apprezzando da subito la sua straordinaria capacità di contribuire alla crescita delle nostre e dei nostri giovani, delle nostre e dei nostri praticanti di domani.

Il rinnovato rapporto con Roma Capitale e con l’Assessorato allo Sport, Moda e Grandi Eventi guidato da Alessandro Onorato ci consente di proseguire in questa direzione, offrendo a migliaia di studenti l’opportunità di avvicinarsi al nostro sport attraverso un grande evento internazionale, che possa ispirarli ed avvicinarli al nostro mondo ed ai nostri Club del territorio che ogni giorno mettono in pratica i valori sportivi e umani del rugby”, sottolinea Antonella Gualandri, Vice Presidente della Federazione Italiana Rugby e Presidente della Commissione Eventi di FIR. (Com/Red/Dire) 14:16 05-02-25