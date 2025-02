Smantellato gruppo di falsificatori di denaro contante: 12 arresti

Eurojust ed Europol hanno supportato un’operazione che ha messo fine a un gruppo criminale che produceva e vendeva monete e banconote in euro contraffatte. I criminali erano attivi in ​​Macedonia del Nord e Serbia. Attraverso una squadra investigativa congiunta (JIT), le autorità della Macedonia del Nord e della Serbia hanno condotto le loro indagini che hanno portato all’arresto di 12 sospettati.

Durante una giornata di azione il 2 febbraio, sono state intraprese azioni contemporaneamente in Macedonia del Nord e Serbia. Le autorità hanno perquisito più sedi e hanno trovato macchinari utilizzati per realizzare stampi e timbri per denaro falso, rulli caldi, presse, un rilevatore di banconote false e ologrammi. Oltre 180.000 banconote in euro false sono state sequestrate durante le perquisizioni in Serbia e oltre 500.000 in Macedonia del Nord.

Le autorità hanno anche sequestrato denaro contante in diverse valute, telefoni e computer portatili. Le prove raccolte durante le perquisizioni saranno ulteriormente analizzate per servire le indagini in corso. Dodici membri del gruppo di falsari sono stati arrestati in Macedonia del Nord e Serbia.

La JIT tra le autorità della Macedonia del Nord e della Serbia è supportata da Eurojust attraverso il Western Balkans Criminal Justice Project . Questo progetto rafforza la cooperazione all’interno dei Balcani occidentali e tra la regione e l’Unione Europea, utilizzando strumenti e metodi moderni per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo. La JIT ha consentito alle autorità di lavorare insieme in modo efficiente ed efficace, scambiandosi informazioni in tempo reale. Il Western Balkans Criminal Justice Project ha acquistato attrezzature per le autorità della Macedonia del Nord e della Serbia, che sono state determinanti nell’esecuzione dell’operazione.

Europol ha svolto un ruolo chiave nell’operazione, supportando le forze dell’ordine con competenze sulle banconote contraffatte, assistenza analitica e finanziaria e coordinamento delle attività operative. L’analisi di Europol ha identificato il paese in cui sono state distribuite le banconote contraffatte. Il giorno dell’azione, Europol ha inviato personale in Macedonia del Nord e Serbia per fornire supporto tecnico e verificare i dati operativi con i database di Europol e i sistemi della Banca centrale europea.

Le operazioni sono state eseguite dalle seguenti autorità:

Macedonia del Nord : Ufficio di base della Procura pubblica per la repressione della criminalità organizzata e della corruzione; Centro investigativo della Procura e del Ministero dell’Interno

Serbia : Procura della Repubblica per la criminalità organizzata, Servizio per la lotta alla criminalità organizzata, Dipartimento per la lotta alla falsificazione di denaro