Urso: “Altra vertenza si avvia a positiva soluzione”

Verso una soluzione industriale per il rilancio di Conbipel con la salvaguardia di circa 800 lavoratori. E’ l’annuncio arrivato al termine del tavolo di crisi che si è tenuto a Palazzo Piacentini, convocato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, e del Sottosegretario con delega alle crisi aziendali, Fausta Bergamotto, alla presenza dell’azienda e delle organizzazioni sindacali.

Nello specifico, il piano prevede la presentazione di una proposta vincolante da parte di una cordata di due imprese italiane del settore tessile con il supporto di Invitalia. La proposta coinvolge 104 punti vendita e circa 800 lavoratori sui 1.100 dipendenti attuali. Il ministero ha chiesto all’azienda uscente una gestione non traumatica degli esuberi con l’attivazione degli ammortizzatori sociali per un ricollocamento, anche con il supporto delle Regioni coinvolte. Intanto, la società ha confermato di continuare la ricerca di ulteriori soluzioni per i rimanenti punti vendita e la relativa forza lavoro rimasti fuori dal perimetro dell’offerta.

“Un altro caso che si avvia positivamente a soluzione, permettendo di trasformare una crisi in una opportunità di rilancio e sviluppo. Avanti su questa strada”, ha dichiarato il ministro Urso.

“Siamo molto soddisfatti per questo avvio sul percorso di rilancio di Conbipel. La salvaguardia dei posti di lavoro è una nostra priorità, vigileremo affinché siano messi in campo tutti gli strumenti per non lasciare indietro nessuno“, ha affermato il sottosegretario Fausta Bergamotto.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/conbipel-pronta-cordata-italiana-per-rilancio-e-salvaguardia-di-800-lavoratori