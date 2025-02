Crotone: la Polizia sequestra 1 kg di sostanza stupefacente nel centro storico

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ed in particolar modo finalizzati al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti il personale dell’Ufficio Volanti impegnato a presidiare alcune aree considerate luogo abituale di frequentazione da parte di spacciatori ed acquirenti di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, diffuso soprattutto tra i più giovani, nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio disposto dal Questore di Crotone Renato PANVINO, ha rinvenuto, all’interno di un palazzo abbandonato sito nel centro storico cittadino, nel corso di un’ispezione, una valigetta con all’interno due involucri contenenti 950 grammi di marijuana e altri due involucri contenenti circa 200 grammi di hashish, per un valore ingenti.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale, e sono in corso indagini volte ad identificare i possibili detentori della sostanza rinvenuta che era pronta per essere immessa sul mercato.

Il servizio rientra in una più vasta attività posta in essere dalla Polizia di Stato nella Città di Crotone ed in Provincia, finalizzata a recidere i canali di approvvigionamento da parte delle organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Crotone/articolo/114667a459070c2b4448496915