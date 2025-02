Da arance parco Reggia Caserta la marmellata delle regine

(DIRE) Napoli, 6 Feb. – Alla Reggia di Caserta i percorsi virtuosi vanno avanti. Avviata la raccolta delle arance nel Parco reale con la cooperativa Eva. Gli agrumi della Flora e del Giardino Inglese sono giunti a maturazione e, come avviene da quattro anni, le donne della cooperativa sociale Eva impegnata in servizi di prevenzione e contrasto della violenza anche attraverso il riutilizzo di beni confiscati alle mafie hanno iniziato a coglierle per produrre poi la Marmellata delle Regine.

L’Istituto del ministero della Cultura e la cooperativa Eva hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l’uso delle arance del Museo verde per finalità sociali. I frutti, fino a qualche anno fa, erano destinati alla naturale marcescenza. Grazie all’intesa con l’impresa del terzo settore è nato il progetto della Marmellata delle Regine, confettura che viene commercializzata per contribuire ai percorsi di autonomia di donne in uscita da situazioni di violenza e in condizioni di particolare difficoltà.

A conclusione della raccolta degli agrumi, nel laboratorio di Le Ghiottonerie di casa Lorena – il progetto imprenditoriale avviato da Eva nel 2012 a sostegno dell’autonomia economica di donne in uscita dalla violenza e sorto in un bene confiscato alla criminalità organizzata a Casal di Principe – verrà preparato e confezionato il dolce spalmabile. La quantità di frutta utilizzata sarà superiore al 45%, come prescritto per le marmellate “extra” e non verranno aggiunti conservanti.

“Con la Marmellata della Reggia prepariamo anche la crostata e la cheesecake della Reggia che serviamo a La Buvette di Eva, le caffetterie dei teatri Mercadante e San Ferdinando di Napoli che Eva gestisce in accordo con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale per favorire l’inserimento lavorativo di donne che si sono lasciate la violenza alle spalle – spiega Fernanda Graziano, coordinatrice de Le Ghiottonerie di Casa Lorena – e così abbiamo modo di raccontare il progetto di economia circolare e sostenibilità ambientale avviato dalla Reggia di Caserta, spesso una sorpresa per il pubblico”.

Quest’anno le donne della cooperativa Eva sono state affiancate nell’attività di raccolta dai tirocinanti del progetto Accolti e Attivi finalizzato alla manutenzione del Parco reale. La Marmellata delle Regine sarà in vendita online al link https://www.leghiottoneriedicasalorena.com/prodotti/confetture-e-m armellate/marmellata-delle-regine, alla Reggia di Caserta, a La Buvette di Eva al Teatro Mercadante e al Teatro San Ferdinando di Napoli. (Com/Rec/ Dire) 10:46 06-02-25