Francesco Giglio, assistant coach della Domotek Volley: “Una vittoria importante, ora puntiamo al secondo posto”

Dopo una vittoria di carattere contro Sabaudia, Francesco Giglio, assistant coach della Domotek Volley Reggio Calabria,allenatore cardine dello staff amaranto insieme al Mister Antonio Polimeni ed il suo assistente Sergio Vandir Dal Pozzo ha condiviso le sue impressioni sulla partita trascorsa e sui prossimi obiettivi della squadra. Una vittoria che arriva dopo due sconfitte consecutive e che rilancia le ambizioni giallo-blu nel campionato.

La rimonta a Sabaudia. “È stata una vittoria importante perché venivamo da due sconfitte. Non abbiamo iniziato bene, infatti il primo set l’hanno vinto loro. Poi, però, abbiamo iniziato a giocare la nostra pallavolo e siamo riusciti a rimontare, portando a casa la partita,” ha dichiarato Giglio.

La squadra ha dimostrato grande carattere, ribaltando il risultato da 1-0 a 3-1, grazie a una prestazione di gruppo: “Stanno giocando un po’ tutti e ne siamo lieti.. Con l’assenza di De Santis e Zappoli, Massimliano Lopetrone è entrato in campo e ha dato il suo contributo. È stata una prova di gruppo importante.”

Giglio ha sottolineato il ruolo chiave di alcuni giocatori nella vittoria: “Sia Massimiliano(Lopetrone Ndr) che Marco Sancini hanno fatto due bellissime prestazioni. Sostituire Saverio De Santis e Enrico Zappoli non è facile, ma hanno disputato un’ottima partita e hanno dato un contributo decisivo alla vittoria.”

Con quattro partite rimanenti, la Domotek Volley guarda al futuro con ambizione: “Adesso giocheremo in casa contro Castellana, una squadra che ha ritrovato gli infortunati e sarà un avversario tosto. Vogliamo fare i tre punti e poi andare a Gioia del Colle per giocarci il secondo posto. Piazzarci il più in alto possibile ci darebbe vantaggi nella fase play-off.”

La partita casalinga contro Castellana si giocherà domenica alle 17:00, con un cambio di orario rispetto al previsto a causa dei lavori che stanno rendendo ancora più bella la casa della Domotek, il Palacalafiore.

Giglio ha parlato anche dell’atmosfera in squadra e degli allenamenti: “È un gruppo che sta abbastanza bene. Cercheremo di recuperare i due infortunati, Saverio De Santis e Enrico Zappoli, per avere due armi in più a nostro vantaggio. Stiamo lavorando per arrivare pronti alle prossime sfide.”

Un pensiero speciale è andato a Massimiliano Lopetrone, uno dei reduci della stagione precedente, così come Giglio stesso, Mister Polimeni, il giovane Giuliani, Antonio Picardo ed il Capitano Laganà: “Massimiliano è un ragazzo che si allena sempre al massimo. L’anno scorso è stato protagonista, ha giocato tutto il campionato da titolare e meritava questa soddisfazione. Ha fatto una bellissima prestazione, dimostrando ancora una volta il suo impegno e la sua professionalità.”

Ricordiamo che – Domenica vivremo una giornata all’insegna dello sport e dei colori amaranto: Reggina 1914 e Domotek Volley insieme per tifare Reggio Calabria! La giornata di domenica si apre con il match clou della Reggina 1914 a seguire tutti sotto rete. Una domenica sportiva tutta da vivere, tutta a marchio amaranto. Alle ore 14:30, al PalaCalafiore, la Reggina affronterà il Siracusa in una partita che promette emozioni e adrenalina, un vero e proprio Big Match allo Stadio Oreste Granillo. Subito dopo, alle ore 17:00(la gara è stata posticipata a causa del lavori in corso che stanno rendendo ancora più bello il Palacalafiore), toccherà alla Domotek scendere in campo, contro l’imprevedibile Castellana Grotte.

comunicato stampa