Invictus Games: in partenza gli atleti del GSPD

“Siamo pronti a tifare per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), che rappresenteranno l’Italia agli Invictus Games 2025! Questi straordinari atleti, in partenza per Vancouver, ci insegnano che la disabilità non è un limite, ma una sfida da superare con determinazione e coraggio. Ogni giorno dimostrano cosa significhi essere ‘Invictus’: ‘padroni della propria vita, capitani della propria anima’. A nome di tutta la famiglia Difesa: siamo con voi, Campioni!“.

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, rivolgendosi agli atleti che parteciperanno alla settima edizione dei Giochi, in programma dall’8 al 16 Febbraio in Canada (Vancouver e Whistler).