Il 9 Febbraio 2025, nella splendida cornice di Palazzo Bovara in Corso Venezia 51 a Milano, si terrà la quarta edizione di “Milano Fashion”, un evento organizzato da Monica Foglia e Maurizio Raneri. Questo appuntamento rappresenta un’anteprima della Milano Fashion Week, offrendo una vetrina a numerosi stilisti di rilievo.

Tra i protagonisti dell’evento spicca Franco Violo, stilista originario di Reggio Calabria, noto per le sue creazioni che fondono tradizione e innovazione. Violo ha già partecipato a precedenti edizioni della Milano Fashion Week, riscuotendo apprezzamenti per la sua capacità di reinterpretare elementi classici in chiave contemporanea. L’evento avrà inizio alle ore 14:00 e prevede un dress code elegante per i partecipanti.

Saranno presenti 28 stilisti di livello internazionale, pronti a presentare le loro collezioni in una location storica e suggestiva come Palazzo Bovara. La moda è da sempre una forma d’arte e di espressione culturale, capace di raccontare epoche, tendenze e identità. Attraverso tessuti, colori e design, gli stilisti traducono la loro visione del mondo in creazioni che influenzano non solo il modo di vestire, ma anche il costume e la società. Eventi come la “Milano Fashion” rappresentano un’importante occasione per valorizzare il talento creativo e scoprire nuove prospettive stilistiche. Franco Violo, con il suo stile che unisce tradizione e innovazione, incarna perfettamente questa filosofia, dimostrando come la moda sia in continua evoluzione e sempre pronta a sorprendere.

Desenzano del Garda, dove oggi vive lo stilista Franco Violo, è una località dal fascino esclusivo, da sempre legata al mondo della moda e degli eventi di prestigio. Situata sulle sponde del Lago di Garda, questa cittadina non è solo una rinomata meta turistica, ma anche un punto d’incontro per designer, artisti e appassionati di stile. Boutique eleganti, showroom di lusso e sfilate organizzate in location esclusive fanno di Desenzano un centro dinamico per la moda, spesso scelto da brand e stilisti per shooting fotografici e presentazioni di collezioni. La sua atmosfera raffinata e cosmopolita si sposa perfettamente con la visione creativa di Franco Violo, il quale, ispirato dal contesto unico del lago, continua a sviluppare il suo stile distintivo, portando un tocco di classe italiana sulle passerelle internazionali.

comunicato stampa