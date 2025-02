Reggio, pubblicato l’avviso per la “Concessione contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2021 e 2022”

È stato pubblicato dal Comune di Reggio Calabria l’avviso pubblico per la “Concessione contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2021 e 2022”. L’avviso riguarda la concessione di contributi economici per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per le annualità 2021 e 2022 a valere sul PN Metro Plus e città medie sud 2021 – 2027, Priorità 4 – Progetto RC 4.4.11.1.F “Interventi a sostegno dell’abitare” – Sub.2 “Contributi economici di sostegno all’abitare”, per un importo complessivo di 1.400.000 euro.

La domanda, deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma web raggiungibile all’indirizzo http://svu.reggiocal.it messa a disposizione dal Comune di Reggio Calabria a far data dalle ore 08.00 del 10 febbraio 2025 alle ore 12.00 del 11 marzo 2025.

Possono presentare domanda le persone fisiche che alla data di pubblicazione dell’avviso siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea. Possono accedere anche i cittadini non appartenenti all’UE in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità (ai sensi dell’art. 40, comma 6, D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.); residenza anagrafica nel Comune di Reggio Calabria e presso l’unità abitativa per la quale si richiede la concessione del contributo di cui al presente Avviso.

Per i cittadini non appartenenti all’UE la residenza anagrafica nel Comune di Reggio Calabria deve essere posseduta in maniera continuativa da almeno 2 anni antecedenti l’annualità 2021 per la quale si richiede il presente contributo, e da almeno 2 anni antecedenti l’annualità 2022 per la quale si richiede il presente contributo. La domanda di partecipazione al presente Avviso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all’intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare per l’annualità 2021 e per l’annualità 2022.

Comunicato stampa – Comune di Reggio Calabria