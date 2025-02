Quote Latte, AIC: Soluzioni per permettere a imprese di investire sul futuro

La delegazione di AIC ha incontrato ieri il Sottosegretario di Stato, Luigi D’Eramo, presso la Sala Clemente del Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste. Al centro dell’incontro, il tema delle quote latte e la connessa gestione delle posizioni debitorie pendenti sugli allevatori.

“Ringraziamo il Sottosegretario per l’attenzione e la disponibilità ad ascoltare le nostre istanze”, commenta il Presidente di AIC Nazionale Giuseppino Santoianni. “Nel corso della riunione si è approfondito il contenuto dell’emendamento all’ultima manovra, che si pone l’obiettivo di risolvere una questione complessa che si trascina da tempo. Come AIC abbiamo manifestato la nostra disponibilità al confronto” prosegue Santoianni. “Riteniamo infatti indispensabile dopo anni di tensioni e incertezze la ricerca di soluzioni condivise basate sul dialogo per rilanciare la produttività del comparto e permettere agli imprenditori di investire sul futuro delle loro imprese”.

comunicato stampa