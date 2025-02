Urso: “Traguardo mille Marchi Storici a portata di mano, sono le radici dell’identità nazionale”

Al Mimit primo meeting Nazionale del Gruppo Giovani dell’Associazione Marchi Storici d’Italia

“I Marchi Storici costituiscono le radici di quel patrimonio di conoscenze, di competenze e di idee che danno forma all’identità nazionale e al saper fare italiano, improntato sempre a coniugare innovazione e tradizione”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, aprendo al Mimit il primo meeting Nazionale del Gruppo Giovani dell’Associazione Marchi Storici d’Italia sottolinenando che “il traguardo dei mille marchi storici è ormai a portata di mano”.

Dal 16 aprile 2020 – quando è stato istituito il Registro speciale dedicato – a oggi sono state presentate 968 istanze e i marchi storici riconosciuti sono 813. L’evento è stata l’occasione per ribadire l’importanza della tutela del Made in Italy, del sostegno alle eccellenze nazionali e del coinvolgimento delle nuove generazioni nel percorso di crescita e innovazione.

Per tutelare e valorizzare il sistema produttivo italiano il ministero ha elaborato il Libro Verde Made in Italy 2030, ora sottoposto a consultazione pubblica, un progetto di politica industriale che il governo intende realizzare nel nostro paese e nel contempo in Europa. Un piano che punta soprattutto sulle quattro “I” che rendono l’Italia protagonista nel mondo: Identità, Innovazione, internazionalizzazione e ora anche Intelligenza artificiale.

Il gruppo giovani dell’Associazione, che conta 40 giovani manager, ha tra i suoi obiettivi principali quelli di stimolare il dialogo tra le giovani leve delle aziende, favorendo la condivisione di esperienze, idee e strategie volte a preservare il valore dei Marchi Storici e a prepararli alle sfide del futuro. A questo proposito ha presentato il suo manifesto con 10 proposte alle istituzioni.

Il Mimit e il Gruppo Giovani dell’Associazione Marchi Storici d’Italia hanno, infine, concordato l’impegno per rafforzare ulteriormente la loro collaborazione anche in vista della Giornata Nazionale del Made in Italy del prossimo 15 aprile.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/urso-traguardo-mille-marchi-storici-a-portata-di-mano-sono-le-radici-dellidentita-nazionale