Comitato consultivo per la sicurezza aerospaziale (ASAP)

Fin dalla sua istituzione nel 1968, l’Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) ha valutato le prestazioni della NASA in materia di sicurezza

L’ASAP basa i suoi consigli sull’osservazione diretta delle operazioni e del processo decisionale della NASA. In seguito all’incidente dello Shuttle Columbia, il Congresso ha richiesto che l’ASAP presentasse un rapporto annuale all’amministratore della NASA e al Congresso. Il rapporto annuale deve esaminare la conformità della NASA alle raccomandazioni del Columbia Accident Investigation Board (CAIB), nonché la gestione e la cultura della NASA in materia di sicurezza.

In conformità con il Federal Advisory Committee Act, Public Law 92-463, come modificato, la National Aeronautics and Space Administration annuncerà le riunioni dell’Aerospace Safety Advisory Panel su questa pagina.

L’Aerospace Safety Advisory Panel è un comitato consultivo senior che risponde alla National Aeronautics and Space Administration (NASA) e al Congresso. Il Panel è stato istituito dal Congresso dopo l’incendio del modulo di comando e servizio dell’Apollo 204 nel gennaio 1967.

I doveri statutari del Panel, come prescritto nella Sezione 6 del NASA Authorization Act del 1968, Legge pubblica 90-67, 42 USC 2477, sono i seguenti:

“Il Comitato esaminerà gli studi sulla sicurezza e i piani operativi che gli vengono sottoposti e redigerà relazioni in merito, consiglierà l’Amministratore in merito ai pericoli delle operazioni proposte e all’adeguatezza degli standard di sicurezza proposti o esistenti e svolgerà altri compiti che l’Amministratore potrà richiedere.”

L’Act è un efficace strumento legislativo per due importanti motivi. Uno, per la prima volta nella storia della NASA, un organismo di revisione della sicurezza indipendente fornisce una supervisione tempestiva e continua dei suoi programmi aerospaziali. Due, la NASA è tenuta a tenere la House Committee on Science e la Senate Committee on Commerce, Science and Transportation pienamente informate delle sue attività.

Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti documenti:

Ogni anno, sin dalla sua istituzione nel 1968, il Panel conduce una serie di sessioni multiformi di accertamento dei fatti presso la NASA, i suoi centri e i siti dei contraenti per esaminare, valutare e fornire consulenza su un’ampia gamma di attività di programma, sistemi, procedure e politiche di gestione che contribuiscono al rischio. Dopo questo ampio processo di raccolta dati, il Panel fornisce quindi l’identificazione e la valutazione di questi elementi al top management. La priorità è data ai programmi che coinvolgono la sicurezza dei voli spaziali con equipaggio umano.

Oltre a svolgere incarichi o indagini specifici richiesti dall’amministratore della NASA, dal vice amministratore e dal Congresso, il Panel:

Esamina costantemente la capacità di gestione tecnica dei programmi NASA dal punto di vista della sicurezza/affidabilità per valutarne i punti di forza e di debolezza.

Seleziona un numero limitato di aree hardware/software funzionali di programmi/progetti specifici e ne valuta l’idoneità in termini di sicurezza/affidabilità.

Valuta i giudizi espressi dai gruppi di revisione interni ed esterni.

Agisce per indurre la NASA e i suoi appaltatori a essere introspettivi riguardo ai sistemi e sottosistemi hardware/software critici e alle decisioni che li riguardano.

Il lavoro del Panel culmina ogni anno nella pubblicazione del suo Annual Report. Questo completo Report presenta conclusioni e raccomandazioni in aree chiave definite dal Panel durante l’anno precedente. Il Report è un documento pubblico distribuito all’Amministratore della NASA, ai comitati e sottocomitati appropriati della Camera e del Senato, ai Centri NASA, alle industrie americane e internazionali, ai media, al mondo accademico e al pubblico.

comunicato stampa – fonte: https://www.nasa.gov/asap/