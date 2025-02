La scuola tennis del CT Polimeni sul tetto d’Italia

Stavolta primi in classifica; la scuola tennis del Circolo Polimeni si posiziona prima nella classifica italiana delle “super school” 2024. Un risultato, cercato, inseguito e raggiunto grazie al lavoro quotidiano dei dirigenti, dei dipendenti, dei maestri e di tutti i collaboratori sportivi che ogni giorno stanno al fianco dei ragazzi; sul campo e non solo. Ben 5.825 punti accumulati grazie alle incessanti attività svolte presso il Circolo, già balzato, qualche tempo fa, agli onori della cronaca per essere stato inserito tra i 20 club migliori d’Italia. Altro straordinario risultato per la Scuola Tennis del Circolo Rocco Polimeni, divenuta, ormai, una vera e propria “cantera” del tennis italiano; un’eccellenza reggina che da quasi un secolo porta i colori della nostra città in giro per lo stivale.