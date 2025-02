Lamezia Terme (Cz). 4 DACUR per atti ostili nei confronti delle FdO e atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori

Il Questore di Catanzaro ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), ai sensi dell’articolo 13-bis del D.L. 14/2017, e s.m. nei confronti di quattro soggetti, resisi responsabili di condotte illecite in Via Conforti, nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, in Lamezia Terme (Cz).

I provvedimenti riguardano: un trentasettenne nato in Romania e tre trentenni di nazionalità italiana. Durante un controllo di polizia, i suddetti, in evidente stato di alterazione psicofisica, hanno opposto resistenza alla P.G. operante, ostacolando l’identificazione del soggetto di nazionalità romena, il quale si denudava sulla pubblica via, anche in presenza di minori, proferendo frasi ingiuriose e inveendo contro i militari dell’Arma dei Carabinieri di Lamezia Terme.

In considerazione della pericolosità sociale dimostrata e dell’impatto dell’episodio sull’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro ha disposto per i quattro soggetti il divieto di accedere a locali pubblici o esercizi analoghi ubicati nelle immediate vicinanze del luogo di commissione del reato per la durata di tre anni. È stato inoltre vietato loro di stazionare nei pressi degli stessi locali, nonché di frequentare altri esercizi pubblici situati in Lamezia Terme e lungo l’intera Via Conforti.

L’adozione di tali misure rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni che minacciano la sicurezza urbana, a tutela del regolare svolgimento della vita cittadina e della sicurezza dei cittadini.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro/articolo/327767a5f0576877b080660332