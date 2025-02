Lollobrigida: Rugby portatore di valori sani ed esempio di unità e disciplina

“Il rugby è portatore di valori sani ed è un esempio di unità e disciplina, dentro e fuori dagli stadi. Auguro agli Azzurri la miglior partita possibile: sosteniamo con passione chi indossa la maglia dell’Italia. Sport e salute vanno di pari passo: senza una corretta alimentazione, il fisico non può raggiungere le massime prestazioni. Per questo è fondamentale educare i giovani all’importanza di questi aspetti, investendo negli sport che trasmettono un forte senso di squadra e appartenenza.

L’alimentazione è una componente essenziale del benessere e, nel mondo dello sport, questo aspetto viene esaltato da atleti straordinari che dimostrano capacità, volontà e perseveranza, qualità che trovano una forte espressione nel rugby. La frutta a guscio italiana è riconosciuta per la sua eccellenza e rappresenta una scelta di qualità, non solo per il gusto, ma anche per i benefici nutrizionali. Promuoverne il consumo significa valorizzare il made in Italy e offrire garanzie superiori sotto ogni aspetto”.

Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della conferenza stampa prima di Italia-Galles del “Sei Nazioni”, per presentare il rinnovo della partnership istituzionale tra la Federazione Italiana Rugby, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ismea, finalizzata alla promozione della Frutta in guscio italiana.

fonte: https://www.politicheagricole.it/frutta_in_guscio_Masaf_Ismea_Fir