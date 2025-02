Perpetuare il ricordo di chi non c’è più deve andare oltre il nobilissimo esercizio di tutela della sua memoria, deve necessariamente trovare linfa nell’affermazione di quei principi, quei valori che hanno fatto apprezzare, amare chi non c’è più e troviamo che questo sia il modo migliore per onorarlo, per accarezzarne il ricordo ogni giorno.

Con questo spirito nasce l’associazione di promozione sociale “Michele Viola”, con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare, promuovere, diffondere la cultura, l’educazione per uno sport sicuro e noi riteniamo che uno sport non possa perseguire gli alti valori di cui è portatore se non fa germogliare dentro di se il senso della sicurezza, a 360 gradi.

La straordinaria capacità aggregativa di Michele, che solo i grandissimi riescono ad avere, la sua capacità di tradurre in fatti concreti la fiducia totale che si riceve era la conseguenza dell’approccio lucido, pragmatico, serio alle cose, al pari della straordinaria leggerezza di chi quelle stesse cose le veste di sorrisi, quei sorrisi che sono apertura, viatico verso la soluzione dei problemi e verso un approccio sereno alle difficoltà della vita.

Ecco, questo è il messaggio che ci ha lasciato Michele e del quale vorremo vestire tutta l’attività della nostra neonata associazione, con l’obiettivo di tutelare la pratica sportiva e di diffondere la cultura della sua sicurezza.

L’associazione si propone di essere presente sul territorio in ogni possibile declinazione, con spirito solidaristico, inclusivo e animata da quel senso di umanità plasticamente custodito in eterno nel sorriso di Michele: “E’ nato tutto in maniera spontanea” – dichiara il presidente, Fabio Latella – “quasi automatica tra un gruppo di amici più stretti, ma la cosa più travolgente è stato il riscontrare quanto sia vasta e collocata sui più diversi piani la platea di estimatori di Michele, del suo operato, nei modi e nei contenuti. Noi” – continua Latella – “siamo pronti a raccogliere questo pesantissimo testimone, ma proprio Michele ci insegnò a non sottrarsi mai alle personali responsabilità, a mettersi in gioco con tutti se stessi. Lo faremo” – conclude il Presidente dell’associazione –“perché avvertiamo l’onere cui siamo stati chiamati, ma lo faremo anche con la gioia che deve caratterizzare un’attività che ponga al centro del progetto valori come l’aggregazione, la pratica sportiva e il sorriso, pilastri della quotidianità di Michele Viola; sarà nostra cura in tempi brevi diffondere un primo programma delle nostre. Le modalità associative sono già disponibili sul sito ufficiale dell’associazione, www.asdmicheleviola.it” (foto da archivio)

Comunicato stampa – A.S.D. Michele Viola